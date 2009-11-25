Газпром: средняя цена газа для Украины в 2010 г. составит 280 долл.

Средняя цена газа для Украины в 2010 году составит около 280 долл. за тис. куб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ сегодня в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Оцениваю среднею цену следующего года для Украины примерно в пределах 280 долл. Это соответствует европейским ценам», - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Он отметил, что в результате подписанных вчера дополнений к контракту «Газпром» теряет достаточно большую часть прибыли, поскольку существенно снижаются годовые контрактные количества по следующему году.

Он напомнил, что «Нафтогаз Украины» в 2010 году должен был приобрести 52 млрд. куб. м. газа, а согласно изменениям в контрактах этот объем снижен до 33,75 млрд. кубометров.

С.КУПРИЯНОВ сказал, что эти соглашения сложно назвать рукой помощи, скорее, это просто учет объективной ситуации.

«Мы понимаем, что попытаться получить средства с Украины за газ, который она не получила, в данной ситуации просто нереально», - сказал он. По словам С.КУПРИЯНОВА, новые решения продиктованы объективной экономической, финансовой ситуацией в Украине, с которой, что называется, не поспоришь.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с дополнениями в контракты, которые 24 ноября подписали Нафтогаз и Газпром, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд куб м и отсутствие штрафных санкций в 2009 году. Причем стороны подписали два независимых друг от друга контракта купли-продажи с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины с 2009 по 2019 год.

Две компании с 1 января 2010 года перейдут к ценообразованию на газ и формирование транзитного тарифа в полном соответствии с европейскими стандартами.

Стороны согласились с тем, что в 2009 году украинским партнерам при закупках газа будет сделана 20-процентная скидка к европейской формуле цены. Каждый квартал цена пересчитывается по формуле, учитывающей изменение индексов цен на мазут и газойль.

В свою очередь, украинская сторона обязалась сохранить в 2009 году ставку транзитного тарифа по территории Украины на уровне 2008 года в размере 1,7 доллара за 1000 куб. м на 100 км. В соответствии с контрактом на 80 проц годового объема поставок газа распространяется условие «бери или плати» /«take or pay»/.

Как отметил после подписания документа председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер: «Объемы скорректированы в соответствии с реальными потребностями Украины в условиях кризиса. Согласованные объемы исключают риск уплаты штрафов НАК "Нафтогаз Украины" в 2010 году за недобор газа в соответствии с контрактом. И достигнута окончательная договоренность о том, что "Газпром" не будет взимать штрафы за недобор газа, который составил, по итогам десяти месяцев, 13 млрд куб м, в 2009 году. Эти договоренности положены на бумагу - подписано дополнение к контракту. Еще раз повторю: все это сделано в соответствии с политическими договоренностями двух премьер-министров в Ялте».

Отметим, глава "Газпром сбыт Украина" Анатолий Подмышальский в начале сентября заявлял, что в четвертом квартале "Нафтогаз" будет покупать газ по 205-210 долларов за тысячу кубов. Украинская сторона ранее прогнозировала, что цена газа на четвертый квартал составит 155 долларов.

В первом квартале текущего года цена на российский газ для Украины составляла 360 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 270,95 доллара, в третьем квартале - 198 долларов за тысячу кубометров.