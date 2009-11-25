Кудрин: цена на нефть опустится до 60 долларов

Министр финансов России Алексей КУДРИН считает, что в течение 2-х лет цена на нефть может опуститься до 60 долл. за баррель.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина РФ, об этом он сказал, выступая на финансовом форуме.

«В течение двух лет, вероятно, опустится до 60 долл.», - сказал А.КУДРИН.

По его словам, пока цена на нефть удерживается на уровне 70-80 долл. за баррель, и в ближайший год, возможно, будет на этом уровне. При этом он не исключил, что может быть краткосрочное превышение этих цен, но после подъема в течение 2 лет есть вероятность, что она опустится до 60 долл. за барр.

Министр также отметил, что заложенная на ближайшие годы в бюджете РФ цена на нефть в 58-60 долл. за баррель абсолютно обоснованна и разумна.