Нефть подорожала

Нефть в среду 25 ноября подорожала после выхода данных министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране, сообщает k2kapital.

Минэнерго сообщило, что запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1 млн. баррелей, запасы бензина – также на 1 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на 500 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали, что запасы нефти увеличатся на 1,4 млн. баррелей.

По итогам торгов на NYMEX декабрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $1,94 до $77,97 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на поставку бензина выросли в цене на $0,0586 до $1,9976 за галлон. Декабрьские фьючерсы на поставку топочного мазута подорожали на 2% до $1,9901 за галлон.