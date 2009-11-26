Тигипко: развитие газодобычи снизит энергозависимость

08:54, 26 ноября 2009
Энергетика
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Тарифы на топливо занижены

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает, что снизить зависимость Украины от поставок российского газа поможет развитие отечественной газодобычи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил во время посещения Яблунивского газоконденсатного месторождения в Лохвицком районе Полтавской области.

«Украина - энергозависимая страна. Увеличение собственной добычи – один из реальных путей достижения энергетического суверенитета. Однако в бюджете нет средств на компенсацию потерь газодобывающих предприятий из-за заниженных внутренних тарифов на топливо», – подчеркнул С.ТИГИПКО.

По его словам, единственный выход – довести тарифы на газ до экономически обоснованного уровня. Это обеспечит газодобывающим компаниям рентабельность и возможность инвестировать в развитие добычи.

«При этом государству намного более дешевле обойдутся дотации малообеспеченным, чем занижение тарифов для всего населения», – убежден С.ТИГИПКО.

 

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