Чистая прибыль "Роснефти" за 9 мес. упала в 2,1 раза

Россия. За 9 месяцев 2009 года чистая прибыль ОАО "Роснефть" упала в 2,1 раза и составила 4,840 млрд долл., по сравнению с 10,345 млрд долл. за аналогичный период 2008 года.

И это при том, что цены на нефть упали не так низко, как ожидали. Можно только представить, какая была бы прибыль этой российской компании при ценах на нефть ниже 50 долл. за баррель.