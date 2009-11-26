Литва готова к поставкам украинской электроэнергии без посредников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ по результатам переговоров в Киеве.

«Мы очень благодарны, что литовская сторона заранее, даже до момента, когда украинская сторона затронула этот вопрос, сказала, что готова к прозрачным поставкам украинской электроэнергии, без посредников», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он подчеркнул, что это будет прозрачное сотрудничество двух государственных структур.

«И потому я хотел бы отдельно отметить: те посредники, которые уже зарегистрировались в Литве для того, чтобы быть посредниками поставок, могут эти планы закрывать», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он сказал, что президенты обеих стран поставили себе целью организовать прямые поставки, без посредников, подчеркнув, что все остальное будет рассматриваться как коррупционные сферы. По его словам, среди потенциальных посредников есть структуры, приближенные к высокопоставленным должностным лицам из правительства.

В свою очередь Д.ГРИБАУСКАЙТЕ отметила, что предыдущие договоренности предусматривали транспортировку электроэнергии через Беларусь, но не выяснены пропускные возможности между Украиной и Беларусью. По ее словам, не исключено, что придется вкладывать инвестиции, чтобы избежать необходимости использовать территорию России. Также, сказала Президент Литвы, сегодня фирмы-посредники «появляются, как грибы», что не может не беспокоить.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что во время переговоров с Президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО обсуждался вопрос пропускной способности Беларуси. «Белорусская сторона сделает все необходимое, чтобы иметь соответствующие мощности в объеме около 850 млн. киловатт в год», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что сегодня обратится к правительству с требованием пересмотреть соответствующие соглашения относительно отказа от посредников.

В.ЮЩЕНКО убежден, что до 1 января 2010 года будет начат экспорт украинской электроэнергии в Литву.