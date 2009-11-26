Речь о банкротстве «Укртатнафты» не идет

Кандидат в президенты Украины Сергей ТИГИПКО считает, что в отношении ЗАО «Укртатнафта» речь о банкротстве не идет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после посещения предприятия и общения с руководством Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.

«Слухов об этом много, но руководство завода заявило, что для этого нет предпосылок. Завод уплатил в этом году 1 млрд. 200 млн. грн. налогов и сборов. Завод как работал до кризиса, так и работает. У завода хорошее будущее и хорошие перспективы", – сказал С.ТИГИПКО.

Напомним, в Хозяйственном суде Полтавской области рассматривается дело о банкротстве ЗАО "Укртатнафта". Об этом заявила пресс-служба Полтавской облгосадминистрации, однако подробностей не уточнила, ссылаясь на то, что комментарии по этому поводу могут трактоваться как давление на суд.

Справка УНИАН. ЗАО «Укртатнафта» создано в 1994 году в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана на базе Кременчугского НПЗ. Проектная мощность предприятия составляет 18,6 млн. тонн переработки нефти в год.

Основными акционерами «Укртатнафты» являются НАК «Нафтогаз Украины», ОАО «Татнефть» (Татарстан, РФ) и ООО «Корсан».