Украина 18 декабря присоединится к Европейской энергетической ассоциации

18 декабря 2009 года Украина подпишет документы о присоединении к Европейской энергетической ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на совместной с Президентом Литовской Республики Далей ГРИБАУСКАЙТЕ пресс-конференции по результатам их переговоров в Киеве.

«Я хочу заявить, что членство Украины в Европейской энергетической ассоциации, присоединение к Европейской энергетической ассоциации будет обеспечено, подписано 18 декабря текущего года», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что для Украины это принципиальная политическая и деловая позиция. «Мы проводим переговоры об объединении энергетических систем, переговоры по ряду интеграционных проектов с Европейским Союзом», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 7 октября т.г. министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН подписал меморандум о намерении присоединения Украины к Энергетическому сообществу.

Это базовый документ, на основании которого будет подготовлен протокол о присоединении Украины к организации, который должен пройти утверждение на уровне Совета министров ЕС 18 декабря.

Вступления Украины в Энергетическое сообщество будет способствовать привлечению инвестиций в энергетический сектор, а также создаст условия для свободного доступа украинских компаний на перспективные рынки ЕС.