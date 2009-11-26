График аукционов по экспорту электроэнергии утвердят 27 ноября

Аукционная комиссия по организации и проведению аукционов по доступу к пропускной способности межгосударственных электросетей Украины для экспорта электроэнергии планирует утвердить график проведения торгов на 2010 год на заседании в пятницу, 27 ноября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства топлива и энергетики.

«Завтра комиссия планирует (утвердить – УНИАН) график проведения аукционов, а также регламент своей работы», - сказал пресс-секретарь Министерства топлива и энергетики Украины Фэнт ДИ.

Он также сообщил, что на своем учредительном заседании 25 ноября члены комиссии избрали ее главой и.о. заместителя директора по экономике и финансам НЭК «Укрэнерго» Татьяну МУРАВЬЕВУ.

Отметим, аукционная комиссия составляет и утверждает годовой график проведения аукционов, определяет сроки их проведения, утверждает протокол приема заявок на участие в аукционе, утверждает его регламент и назначает ведущего.

Кроме того, комиссия определяет стартовую цену аукциона, принимает решение по определению количества и размера лотов, утверждает величину шага аукциона, а также принимает оперативное решение по всем спорным вопросам, которые возникают в процессе проведения аукциона.

Аукционная комиссия также имеет полномочия принять решение о признании аукциона несостоявшимся, устанавливает отсутствие у участников торгов просроченной задолженности перед Оптовым рынком электроэнергии (ОРЭ) Украины, а также определяет наличие статуса члена ОРЭ у участников аукциона и др.

Руководство работой аукционной комиссии осуществляет ее председатель, который избирается членами комиссии на первом ее заседании.

Как сообщал УНИАН, 22 октября т.г. НКРЭ утвердила порядок проведения аукционов по приобретению услуг НЭК «Укрэнерго» по предоставлению доступа к сечению для организации экспорта электроэнергии.

Порядком предусмотрено, что до конца текущего года на аукцион будет выставлена пропускная способность межгосударственного сечения для экспорта электроэнергии в западном направлении с "Бурштынского энергоострова" для передачи мощности объемом 100 МВт.

С 1 января 2010 года на аукцион предполагается выставлять доступ к сечению на передачу всей действующей экспортной мощности «Бурштынского энергоострова» 500-550 МВт.