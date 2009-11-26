Эксперты прогнозируют сложности с оплатой за российский газ

Украинские энергетические эксперты прогнозируют, что у НАК «Нафтогаз Украины» могут возникнуть сложности с оплатой за российский природный газ в первом квартале 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение эксперты высказали сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Так, эксперт по энергетическим вопросам Александр НАРБУТ сказал, что первый квартал для НАК «Нафтогаз Украины» будет очень сложным. «Первый квартал – большая проблема без дополнительного кредитования», - отметил он.

В свою очередь, как отметил представитель Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, ситуация в 2010 году будет еще более сложной для НАК «Нафтогаз Украины.

По его словам, в 2010 году Украина должна будет закупить 33,75 млрд. куб. м газа. «При заявленной российской стороной цене на газ в 280 долл. за тыс. куб. м, в 2010 году мы должны будем заплатить за газ приблизительно 9,5 млрд. долл.», - отметил он.

При этом он добавил, что в 2010 году НАК «Нафтогаз Украины» сможет «заработать» только около 5 млрд. долл.

«В следующем году своих придется заработать максимум 5 млрд. долл. по тем условия и оценкам, которые вчера высказала Юлия Тимошенко. Возникает вопрос, где еще взять 4 млрд., которые нужно отдать российской стороне за газ? Специальной программы кредитования не будет, откуда правительство возьмет эти деньги?», - подчеркнул Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, в 2009 году Украина заплатит за газ около 6 млрд. долл., из них около 3 млрд. долл. НАК «Нафтогаз Украины» привлекает заемные средства.

Как отметил А.НАРБУТ, при среднегодовой цене на нефть в 68-70 долл./барр., цена на российский газ для Украины в 2010 году составит около 300 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.