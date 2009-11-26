Фонд энергоэффективности выделил Восточной Европе 90 млн. евро

Фонд энергоэффективности, созданный по инициативе Швеции, выделил грантовую помощь в размере 90 млн. евро для Восточной Европы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), которым располагает УНИАН.

«Международные доноры согласовали выделение средств на общую сумму 90 миллионов евро для инвестирования в повышение энергоэффективности в Украине и других странах Восточной Европы. Данный фонд создается в рамках инициативы правительства Швеции в контексте председательства этой страны в Европейском Союзе», - говорится в сообщении.

Согласно предоставленной информации, выделение этой грантовой помощи было согласовано на первой конференции Фонда, которая состоялась 26 ноября 2009 г. в Стокгольме.

Фонд будет получать грантовые средства от правительств Швеции, стран Европейского Союза и других доноров, включая Украину. Предполагается, что средства из данного Фонда будут дополнять кредиты на повышение энергоэффективности, которые могут быть предоставлены рядом финансовых организаций, включая Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Скандинавский инвестиционный банк, Скандинавскую экологическую финансовую корпорацию и группу Всемирного банка.

Ожидается, что грантовое финансирование будет предоставляться в четырех приоритетных сферах: центральное отопление в Украине, прочие проекты повышения энергоэффективности в Украине, экологические проекты в Украине и проекты в других странах Восточного партнерства.

В дополнение к продвижению проектов в сфере энергоэффективности и центрального отопления внимание будет уделяться проектам, которые обеспечивают значительное энергосбережение. В сферу грантового финансирования также входят экологические проекты, в частности, проекты водоотведения или использования возобновляемых источников энергии.