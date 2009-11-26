ГНАУ может списывать средства, поступающие не на спецсчета ТКЭ

Кабинет министров Украины предоставил Государственной налоговой администрации право автоматически списывать в пользу Госбюджета средства, поступающие ТКЭ в качестве платы за услуги теплоснабжения, которые аккумулируются не на счетах со специальным режимом использования в уполномоченных банках.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (от 25 ноября т.г. №1241), текст которого обнародован на Правительственном портале.

Постановление также предусматривает, что в случае отсутствия у теплокоммунэнерго-должника официально открытого спецсчета, ГНАУ и ГлавКРУ открывают на нем контрольные посты, в полномочия которых будет входить контроль за поступлением выручки и ее направлением в Госбюджет в счет погашения задолженности за потребленный газ.

Кабмин своими постановлениями неоднократно обязывал ТКЭ открыть счета со специальным режимом использования в ОАО «Ощадбанк». Последний раз Кабмин обязывал осуществить это постановлением от 22 июня т.г. №616.