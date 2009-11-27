Добыча газа в мире в 2009 г. сократится на 4,8%

Мировая добыча газа по итогам 2009 года сократится на 4,8%, что станет самым значительным падением за прошедшие 40 лет, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление представителей ассоциации газовой промышленности Cedigaz, озвученное на прошедшей в четверг пресс-конференции, сообщает РИА Новости.

Кроме того, согласно прогнозам экспертов Cedigaz, мировая добыча газа вернется к росту лишь в 2010 году. При этом темпы роста будут находиться ниже докризисного уровня и составят лишь 1,8-2,4%.

Общемировой спрос на газ, в свою очередь, в 2009 году продемонстрирует падение в пределах 5,0-6,5%. В то же время, потреблению "голубого топлива" в отличие от добычи понадобится гораздо больше времени на восстановление - по прогнозам экспертов Cedigaz, данный показатель не превзойдет уровень 2008 года вплоть до 2014 года.

Между тем, объемы газа, проходящие по газопроводам, по итогам 2009 года, вероятно, снизятся на 10-15% на фоне сокращения потребления газа в странах СНГ, отмечают эксперты Cedigaz.

"В 2009 году некоторые страны увеличили инвестиции в производство СПГ (сжиженный природный газ) в основном из-за того, что этот способ более конкурентоспособен по сравнению с транзитом газа через трубопровод в связи с более низкими ценами", - цитирует агентство заявление старшего экономиста Cedigaz Армель Лекарпантье (Armelle Lecarpentier), прозвучавшее на пресс-конференции.

"Это создает большую неопределенность для крупных проектов газопроводов", - подчеркнула Лекарпантье.

Также представители ассоциации прокомментировали и механизм установления цен на "голубое топливо" - по их мнению, мировой экономический кризис стал причиной "ценовых сдвигов", ослабивших связь между ценами на газ и нефть. Тем не менее, новая система носит лишь краткосрочный характер, отмечают представители Cedigaz.

"Новая конфигурация цен, вероятно, не будет устойчива во времени, что ставит под вопрос часто встречающуюся в контрактах Европы и Азии практику установления цен на газ аналогично механизму установления цен на нефть", - пояснила Лекарпантье.