Нефть дешевеет

Фьючерсы на "черное золото" на торговой сессии в пятницу 27 ноября демонстрируют отрицательную динамику и котировки WTI торгуются ниже отметки в $76 за баррель. Инвесторы обеспокоены действиями Дубая по реструктуризации своего крупнейшего корпоративного должника Dubai World, сообщает k2kapital.

Накануне дубайские власти решили исключить из программы отсрочки выплат по долгам и вывести из состава конгломерата компанию DP World, владеющую 4 крупнейшими в мире портами. А днем ранее правительство попросило отсрочить погашение долгов Dubai World и его "дочки" как минимум до конца мая 2010 г., в результате стоимость страхования долга эмирата от дефолта резко выросла, а цена облигаций упала. Аналитики опасаются, что развитие ситуации вокруг спасения Dubai World приведет к укреплению американской валюты и падению цен на фондовые акции, что не слишком благоприятно для нефтяных котировок. Кроме того, сегодня доллар укрепляет свои позиции по отношению к евро.

Не добавляет стимулов для покупок и динамика, которую демонстрируют сегодня ведущие азиатские биржевые индикаторы. Сегодня фондовые рынки АТР, ведомые акциями горнорудных и нефтяных компаний, а также бумагами автопроизводителей, оказались под "красным флагом". Продолжает давить на рынок и заявление американского энергетического ведомства о том, что за прошлую неделю запасы бензинов в стране выросли на 1 млн. баррелей и достигли 210,1 млн. баррелей.

На этом фоне по состоянию на 07:58 мск фьючерсы на WTI падают на 2,81% (-$2,19 за баррель) до отметки $75,77 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent теряют 0,35% (-$0,27 за баррель) и держатся на отметке $76,72 за баррель.