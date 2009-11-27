Нафтогаз вовремя рассчитается за ноябрьский и декабрьский газ

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что компания вовремя рассчитается за полученный в ноябре-декабре т.г. российский природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Мы рассчитаемся вовремя, рассчитаемся деньгами… И в ноябре, и в декабре, и в январе…», - сказал О.ДУБИНА.

Также он отметил, что цена российского газа на первый квартал 2010 года еще не посчитана, и будет известна во второй декаде декабря.

Напомним, согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.

Как заявил официальный представитель ОАО «Газпром» Сергей КУПРИЯНОВ в эфире радиостанции «Эхо Москвы»: «Оцениваю среднею цену следующего года для Украины примерно в пределах 280 долл. Это соответствует европейским ценам».

Он отметил, что в результате подписанных вчера дополнений к контракту «Газпром» теряет достаточно большую часть прибыли, поскольку существенно снижаются годовые контрактные количества по следующему году.

В соответствии с дополнениями в контракты, которые 24 ноября подписали Нафтогаз и Газпром, годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд куб м и отсутствие штрафных санкций в 2009 году. Причем стороны подписали два независимых друг от друга контракта купли-продажи с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины с 2009 по 2019 год.

Две компании с 1 января 2010 года перейдут к ценообразованию на газ и формирование транзитного тарифа в полном соответствии с европейскими стандартами.

Стороны согласились с тем, что в 2009 году украинским партнерам при закупках газа будет сделана 20-процентная скидка к европейской формуле цены. Каждый квартал цена пересчитывается по формуле, учитывающей изменение индексов цен на мазут и газойль.

В свою очередь, украинская сторона обязалась сохранить в 2009 году ставку транзитного тарифа по территории Украины на уровне 2008 года в размере 1,7 доллара за 1000 куб. м на 100 км. В соответствии с контрактом на 80 проц годового объема поставок газа распространяется условие «бери или плати» /«take or pay»/.

Как отметил после подписания документа председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер: «Объемы скорректированы в соответствии с реальными потребностями Украины в условиях кризиса. Согласованные объемы исключают риск уплаты штрафов НАК "Нафтогаз Украины" в 2010 году за недобор газа в соответствии с контрактом. И достигнута окончательная договоренность о том, что "Газпром" не будет взимать штрафы за недобор газа, который составил, по итогам десяти месяцев, 13 млрд куб м, в 2009 году. Эти договоренности положены на бумагу - подписано дополнение к контракту. Еще раз повторю: все это сделано в соответствии с политическими договоренностями двух премьер-министров в Ялте».

Отметим, глава "Газпром сбыт Украина" Анатолий Подмышальский в начале сентября заявлял, что в четвертом квартале "Нафтогаз" будет покупать газ по 205-210 долларов за тысячу кубов. Украинская сторона ранее прогнозировала, что цена газа на четвертый квартал составит 155 долларов.

В первом квартале текущего года цена на российский газ для Украины составляла 360 долларов за тысячу кубометров, во втором квартале - 270,95 доллара, в третьем квартале - 198 долларов за тысячу кубометров.