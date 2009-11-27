Пересмотр формул цены газа и ставки транзита бессмысленен

НАК «Нафтогаз Украины» считает бессмысленным пересматривать зафиксированные в контрактах с ОАО «Газпром» формулы, по которым рассчитывается цена на импортируемый российский газ и ставка транзита российского газа через территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления «Нафтогаза» Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Есть формула одна, есть зафиксированная формула вторая, по всем этим формулам живут контракты. Плохие они или хорошие, могут долго говорить эксперты все, что угодно. Это есть тот факт, который на тот момент можно было подписать… Нет смысла пересматривать что-то», - сказал он.

Справка УНИАН. 19 января ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» подписали новые долгосрочные распределительные контракты на транзит российского газа в Европу через Украину и поставки газа украинским потребителям. Контракты не предусматривают посредников между компаниями. Срок действия контрактов - с 2009 до 2019 года включительно.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за транспортировку 1000 куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.

В соответствии с контрактом на поставки газа в Украину, цена на газ рассчитана по европейской формуле цены со понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена - 450 долл. за 1000 куб. м). Цена изменяется по формуле ежеквартально.

С 1 января 2010 года «Газпром» будет продавать газ Украине по рыночной европейской цене без скидок.