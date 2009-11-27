Дубина: Нафтогаз вовремя рассчитается с Газпромом

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что компания вовремя рассчитается за полученный в ноябре-декабре т.г. российский природный газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Мы рассчитаемся вовремя, рассчитаемся деньгами… И в ноябре, и в декабре, и в январе…», - сказал О.ДУБИНА.

Также он отметил, что цена российского газа на первый квартал 2010 года еще не посчитана, и будет известна во второй декаде декабря.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., НАК "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять ОАО "Газпром" платежи за газ не позднее 7 числа месяца, следующего за поставками. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

До сих пор Украина своевременно и в полном объеме рассчитывалась с «Газпромом» за поставленный газ.