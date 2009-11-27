Дубина: Нафтогаз может обойтись в 2010г. без внешних кредитов

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что в 2010 году НАК «Нафтогаз Украины» может обойтись без внешних кредитов при условии полных расчетов внутренних потребителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Если мы не будем иметь задолженность опять 5-6 млрд. грн., то мы не будем брать кредиты», - сказал он.

Также глава «Нафтогаза» отметил, что с начала отопительного сезона 2009-2010 гг. задолженность потребителей уже составила 1,6 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, по данным ДК «Газ Украины», задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики (ТКЭ) за потребленный природный газ в новом отопительном сезоне (2009-2010 гг., с 1 октября 2009 г.) по состоянию на 23 ноября превысила 888 млн. грн. При этом уровень оплаты за потребленный с 1 октября 2009 г. газ составляет всего 22%.

Задолженность предприятий ТКЭ перед компанией за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона, превышает 2,29 млрд. грн. (уровень оплаты – 74%).