Собрание акционеров «Укрнафты» состоится до конца года?

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитывает провести собрание акционеров ОАО «Укрнафта», в котором «Нафтогазу» принадлежит 50% + 1 акция, до конца текущего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления "Нафтогаза" Олег ДУБИНА сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

«Я так думаю, что до конца года мы его (собрание – УНИАН) проведем», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, собрание акционеров ОАО «Укрнафта», назначенное на сегодня, не состоялось из-за отсутствия реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества.

Напомним, что ранее не состоялись собрания акционеров «Укрнафты», назначенные на 12 февраля, 15 апреля и 14 августа, также из-за отсутствия реестра владельцев именных ценных бумаг.

Справка УНИАН. ОАО «Укрнафта» – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, которая добывает 75% нефти и газового конденсата от общего объема добычи в стране.

50% + 1 акция «Укрнафты» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват».