Потребление газа промпредприятиями в 2009 г. упало на 40%

Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что в 2009 году промышленные предприятия сократили потребление газа на 40%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

По его словам, если в 2008 году промышленные предприятия Украины потребили около 30 млрд. куб. м. газа, то в 2009 году – 18 млрд. куб. м.