Потребление газа промпредприятиями в 2009 г. упало на 40%
12:00, 27 ноября 2009Энергетика
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До 18 млрд. куб. м
Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Олег ДУБИНА заявляет, что в 2009 году промышленные предприятия сократили потребление газа на 40%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.
По его словам, если в 2008 году промышленные предприятия Украины потребили около 30 млрд. куб. м. газа, то в 2009 году – 18 млрд. куб. м.
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