Фирташ подает в суд на Украину

Контролируемая бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ компания Centragas (Австрия) направила письмо правительству Украины о начале судебного разбирательства в соответствии с Энергетической хартией в отношении экспроприации у компании RosUkrEnergo (RUE, Швейцария) в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины", владельцем 100% которой является украинское правительство.

Об этом сказано в сообщении компании Group DF (владельца компании Centragas), переданном агентству УНИАН.

"Centragas провел консультации по данному вопросу с международными юристами, которые подтвердили и то, что Centragas как держатель 50% акций RUE имеет юридическое право на данный иск согласно условиям Энергетической хартии, и то, что этот иск может быть направлен напрямую правительству Украины как 100% владельцу "Нафтогаза", - отмечено в сообщении.

Отмечается также, что эти 11 млрд. куб. м газа принадлежат RosUkrEnergo – совместному предприятию, 50% которого принадлежат компании Centragas и 50% - «Газпрому». На момент экспроприации RosUkrEnergo держала этот газ в хранилище в Украине для дальнейшего транзита и поставки этого газа своим клиентам в Европе.

Как сообщал УНИАН, 31 января т.г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Украина заплатила «Газпрому» за 11 млрд. куб. м газа, находящихся в украинских хранилищах, 1,7 млрд. долл. США, которые были получены от «Газпрома» за транзит газа через территорию Украины.

Справка УНИАН. Согласно подписанным 19 января т.г. газовым контрактом с Россией, Украина по специальной цене в 153,9 долл. за тыс. куб. м должна была выкупить 11 млрд. куб. м газа, который хранится в украинских газовых хранилищах, но не принадлежит государству.