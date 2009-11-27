Кабмин предлагает ограничить функции облгазов

Кабинет министров Украины рекомендовал Национальной комиссии регулирования электроэнергетики внести изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по поставкам природного газа по регулируемому тарифу в части закрепления за газоснабжающими компаниями (обл- и горгазы) функций по поставкам газа исключительно бюджетным организациям и населению.

Об этом говорится в постановлении Кабмина (№1241 от 25 ноября т.г.), текст которого обнародован на Правительственном портале.

"Рекомендовать НКРЭ внести изменения в лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по поставкам газа по регулируемому тарифу относительно осуществления поставщиками природного газа его реализации по регулируемому тарифу исключительно для нужд населения и бюджетных учреждений", - сказано в документе.

В настоящее время большинство облгазов, помимо транспортировки газа и поставки его населению и бюджетникам, поставляют газ мелким промышленным потребителям.

Кроме того, Кабмин разрешил дочернему предприятию НАК "Нафтогаз Украины" - «Нафтогазмережі» поставлять газ промышленным потребителям

В частности, Кабмин постановил, что поставка природного газа для всех категорий потребителей, кроме населения, религиозных организаций, бюджетных учреждений, осуществляется "Нафтогазом", и его дочерними компаниями "Газ Украины", «Нафтогазмережі». а также субъектами хозяйствования, осуществляющими поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.

Документом также определено, что реализация газа для удовлетворения потребностей предприятий коммунальной теплоэнергетики осуществляется "Нафтогазом Украины", "Газом Украины" и «Нафтогазмережі».

Как сообщал УНИАН, в октябре Минтопэнерго обратилось к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой рекомендовать (НКРЭ) предоставить ДП «Нафтогазмережі» НАК «Нафтогаз Украины» право реализовывать газ по регулируемому тарифу всем потребителям областных газоснабжающих компаний.

Как альтернативный вариант, Минтопэнерго просило разрешить «Нафтогазмережі» реализовывать газ всем категориям потребителей от имени и по поручению НАК «Нафтогаз Украины», которая имеет право на поставку газа по нерегулируемому тарифу. При данной схеме предполагается, что средства за поставленный природный газ будут поступать непосредственно на счета НАК «Нафтогаз Украины», а «Нафтогазмережі» будет получать от НАКа определенное вознаграждение.

Кабинет министров Украины постановлением №775 от 10 июня т.г. (обнародовано 30 июля) решил передать газораспределительные сети 43 предприятий по газоснабжению и газификации, находящиеся в собственности государства, на баланс одного из дочерних предприятий НАК «Нафтогаз Украины». При этом правительство поручило НАК определить дочернее предприятие, на баланс которого будут переданы газовые сети.

Этому предприятию также переданы газораспределительные сети, находящиеся на балансе других дочерних компаний НАК «Нафтогаз Украины»: ДК «Газ Украины», ДК «Укртрансгаз», ДК «Укргазвыдобування» и ОАО «Черноморнефтегаз».