ГНА и ГлавКРУ создают налоговые посты на предприятиях ТКЭ-должниках

Государственная налоговая администрация (ГНА) совместно с Главным контрольно-ревизионным управлением (ГлавКРУ) Украины создают в каждой области налоговые посты на предприятиях теплокоммунэнерго (ТКЭ), которые имеют задолженность за газ, для обеспечения контроля за поступлением выручки и ее распределением.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНА.

Согласно сообщению, также в каждой области будут созданы совместные группы при участии представителей контролирующих органов. Эти группы осуществят проверки соответствия требованиям законодательства использования в 2007-2009 годах средств, которые поступили на счета предприятий коммунальной теплоэнергетики как плата за предоставление населению услуг централизованного отопления и снабжения горячей воды и открытых акционерных обществ по газоснабжению и газификации за использованный природный газ.

Напомним, по состоянию на 23 ноября задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ в новом отопительном сезоне (2009-2010 гг., с 1 октября 2009 г.) превысила 888 млн. грн. Уровень оплаты за потребленный с 1 ноября 2009 года газ составляет всего 22%.

Кроме того, на 23 ноября т.г. задолженность предприятий ТКЭ за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона (2008-2009 гг., с 1 октября 2008 г.), превышает 2,29 млрд. грн. (уровень оплаты – 74%).

Вместе с тем долг АЭК «Киевэнерго» за природный газ, потребленный на протяжении 2008-2009 гг., составляет свыше 760 млн. грн. (уровень оплаты в 2009 г. – 68%).