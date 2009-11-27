«Укрэнерго» сократило доход на 6,3%

Оплата услуг по передаче электроэнергии Национальной энергетической компании «Укрэнерго» в январе-октябре 2009 года сократилась на 6,3%, или 114,811 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 1 млрд. 827,78 млн. грн. (без НДС).

Об этом УНИАН сообщили в компании.

Согласно сообщению, фактические объемы передачи электроэнергии магистральными сетями за указанный период сократились на 14,3%, или 15,953 млрд. кВт/ч, – до 95,565 млрд. кВт/ч.

Среднегодовой тариф компании на передачу электроэнергии увеличился, согласно решению НКРЭ, на 15,3% – до 1,924 коп. за кВт/ч по сравнению с 1,669 коп. за кВт/ч в 2008 году.

Процент оплаты услуг оператора за десять месяцев текущего года снизился на 5,04 процентных пункта – до 93,17% против 98,21% в 2008 году.

По информации «Укрэнерго», за 10 месяцев 2009 года объем недофинансированной товарной продукции составил 125,603 млн. грн. (без учета НДС) по сравнению с 33,381 млн. грн. за аналогичный период 2008 года.

Тем не менее, за отчетный период компания увеличила объем капитальных инвестиций на 38,4%, или 226,050 млн. грн., – до 814,11 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, финпланом НЭК «Укрэнерго» предусмотрено, что чистая прибыль компании в 2009 году составит 671,2 млн. грн.

Справка УНИАН. НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.

В 2008 году «Укрэнерго» увеличило доход от предоставления услуг по передаче электроэнергии на 9,5%, или 179,642 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 2,06 млрд. грн.