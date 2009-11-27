Франция присоединилась к проекту «Южный поток»

Французская компания Electricite de France (EDF) присоединилась к проекту «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в управлении информации «Газпрома», соответствующий Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий возможность вхождения EDF в проект строительства морского участка газопровода «Южный поток», подписали сегодня в Париже председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и генеральный директор компании EDF Анри ПРОГЛИО.

Согласно документу, детали вхождения EDF в проект будут проработаны совместно с компанией ENI, которой в настоящее время принадлежит 50% South Stream AG – оператора морского участка «Южного потока».

В соответствии с Меморандумом вхождение EDF в проект «Южный поток» предусматривает заключение новых долгосрочных контрактов купли-продажи природного газа, что позволит «Газпрому» обеспечить сбыт ресурсов надежному европейскому потребителю, а EDF, которая в 2008 году осуществила распределение

29 млрд. куб. м газа, - получить доступ на долгосрочной основе к объемам углеводородов из России. Меморандумом также предусматривается развитие сотрудничества «Газпрома» и EDF в области электроэнергетики, в том числе во Франции.

По информации РИА Новости, А. МИЛЛЕР сообщил сегодня журналистам, что EDF получит 10% акций в морской части проекта «Южный поток».

Справка УНИАН. Проект "Южный поток" создается для диверсификации поставок российского природного газа в Европу и снижения зависимости поставщиков и покупателей от стран-транзитеров, в частности от Украины и Турции. Его реализацию будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн ENI. Проект предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья. Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен. «Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.

На сегодняшний день Россия согласовала строительство газопровода «Южный поток» со всеми партнерами - Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией и Словенией.