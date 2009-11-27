Ющенко просит Тимошенко обеспечить поставки электроэнергии в Литву

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обратился с официальным письмом к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с просьбой обеспечить реализацию проекта транзитных поставок украинской электроэнергии в Литву без участия посредников.

Текст письма обнародован на сайте главы государства.

В документе Президент отмечает, что в ходе переговоров 26 ноября т.г. в Киеве президент Литвы Даля ГРИБАУСКАЙТЕ подтвердила заинтересованность прибалтийского государства в реализации проекта поставок украинской электроэнергии для литовских потребителей на прозрачных рыночных условиях без посредников.

«В то же время литовская сторона обеспокоена намерениями отдельных деловых кругов обеспечить реализацию этого проекта при участии посредников на литовском или украинском рынках»,- отмечает в письме Президент.

В. ЮЩЕНКО также сообщил, что согласно договоренностям, достигнутым с президентом Беларуси Александром ЛУКАШЕНКО во время его официального визита в Украину 5-6 ноября 2009 года, белорусская сторона выразила готовность обеспечить транзит украинской электроэнергии в Литву через белорусскую систему передачи электроэнергии в объемах около 850 млн. кВт/ч ежегодно.

В этой связи Президент попросил главу правительства безотлагательно обеспечить реализацию транзитного проекта поставок украинской электроэнергии в Литву «без участия посредников с учетом упомянутых позиций и договоренностей с главами обоих государств».

«О ходе реализации проекта прошу информировать лично», - сказано в письме главы государства.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября на совместной пресс-конференции с Президентом Литовской Республики Дали ГРИБАУСКАЙТЕ по результатам переговоров в Киеве Президент Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что Литва готова к поставкам украинской электроэнергии без посредников. Президент Д.ГРИБАУСКАЙТЕ отметила, что предыдущие договоренности предусматривали транспортировку электроэнергии через Беларусь, но не выяснены пропускные возможности между Украиной и Беларусью. По ее словам, не исключено, что придется вкладывать инвестиции, чтобы избежать необходимости использовать территорию России. Также, сказала президент Литвы, сегодня фирмы-посредники «появляются, как грибы», что не может не беспокоить.

В свою очередь первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ отметил, что при организации прямых поставок электроэнергии из Украины в Литву существует проблема ее транзита через Беларусь.

«У нас нет общей границы с Литовской Республикой, и мы можем обеспечивать экспорт электроэнергии исключительно через территорию Беларуси. К сожалению, я проводил несколько переговоров с белорусскими коллегами, и им сложно согласиться на прямой транзит украинской электроэнергии в Литву, потому что у них есть наработки и энергетические контракты с РАО "ЕС", и без их, скажем так, согласия, без консультаций с ними, они не могут пропускать транзитом электроэнергию Украины в другие республики. В этом проблема», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Справка УНИАН. Переговоры "Укринтерэнерго" с госконцерном "Белэнерго" о непосредственном транзите украинской электроэнергии в Литву пока не завершены. "Белэнерго" настаивает на продаже исключительно собственной электроэнергии в Прибалтику. Поэтому Ukrenergy Tradе, совместное предприятие "Укринтерэнерго" и европейского энергоходинга Korlea Invest Holding, в августе 2009 года заключило с "Белэнерго" договор на покупку белорусской электроэнергии, а в ноябре – договор на продажу этой электроэнергии с оператором литовских энергосетей Lietuvos Energija. Согласованный объем поставок по этому контракту на 2010 год – 735 млн кВт-ч электроэнергии.

Указанные соглашения заключены в рамках реализации стратегии "Укринтерэнерго" и Korlea Invest Holding по совместному выходу на рынки стран Прибалтики. По согласию сторон объем поставок может быть увеличен.

В Ukrenergy Holding отмечают, что после завершения сделки по приобретению литовской компании-энерготрейдера холдинг получит доступ к конечным потребителям в Литве. Таким образом, государственное "Укринтерэнерго" будет участвовать в поставках белорусской и российской электроэнергии литовским потребителям.