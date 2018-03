Россия будет участвовать в заседании ОПЕК в декабре?

Россия планирует принять участие в заседании ОПЕК, которое должно состояться в конце декабря 2009 года в Анголе, сообщил журналистам министр экономики России Сергей Шматко по итогам прошедших переговоров с представителями иранского руководства в воскресенье, накануне заседания межправительственной комиссии в Тегеране.

В то же время, по его словам, «мы еще не определились с уровнем участия».

В свою очередь, пресс-секретарь министра энергетики России Ирина Есипова сообщила, что семинар ОПЕК в этом году, скорее всего, не состоится из-за плотных графиков министров стран-участниц организации, передает РИА «Новости».

Справка УНИАН. Организация стран-экспортёров нефти (The Organization of the Petroleum Exporting Countries; сокращённо ОПЕК - OPEC) - международная межправительственная организация (также называемая картель), созданная нефтедобывающими державами в целях стабилизации цен на нефть. В состав ОПЕК входит 12 стран: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Алжир, Нигерия, Эквадор и Ангола. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь (с 2007г.) - Абдалла Салем аль-Бадри.

Страны члены ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти. На их долю приходится 40 % всемирной добычи или половина мирового экспорта нефти.

В марте 2008 года в корзину ОПЕК включили Oriente (Эквадор). В январе 2009 года из корзины была исключена Minas (Индонезия), а вместо BCF 17 (Венесуэла) в корзину включили Merey (Венесуэла). На настоящий момент (октябрь 2009) корзина включает в себя 12 сортов нефти. Таким образом, в настоящее время цена корзины ОПЕК определяется как средний арифметический показатель физических цен 12 сортов нефти, добываемой странами картеля.