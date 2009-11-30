Великобритания зарезервировала 4 млрд кубометров газа в год

Великобритания намерена уже с 2012 года начать получать российский газ непосредственно через газопровод Nord Stream ("Северный поток") и уже зарезервировала для себя четыре миллиарда кубометров в год, сообщил в интервью газете Times управляющий директор Nord Stream AG Матиас Варниг.

"Соединенное Королевство превращается из экспортера газа в импортера. К 2025 году потребность в импорте значительно возрастет... Великобритания уже заключила договор на несколько миллиардов кубометров в год", - заявил Варниг.

Четыре миллиарда кубометров, зарезервированные Великобританией, составляют порядка 4% общих потребностей страны в 94 миллиарда кубометров ежегодно.

Как отмечает издание, объемы газа, которые сейчас Великобритания получает от России, ничтожны, однако ситуация изменится после начала строительства газопровода протяженностью 1220 километров, который пройдет по дну Балтийского моря от России (Выборг) до Германии (Грайфсвальд).

Британия намерена получать газ через участок Nord Stream в Нидерландах и Бельгии.

Nord Stream является принципиально новым маршрутом для экспорта российского газа в Европу (прежде всего, на рынки Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Дании).

Ввод в эксплуатацию первой нитки газопровода пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год намечен на 2011 год, начало строительства - на первый квартал 2010 года.

Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51% акций, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20% акций, а также нидерландская Gasunie - 9% акций, передает РИА "Новости".