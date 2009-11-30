Цены на нефть упали

Нефтяные фьючерсы подешевели на торгах в пятницу, 27 ноября, на фоне опасений по поводу экономических последствий проблем компании Dubai World, а также под влиянием укрепления доллара, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки январских фьючерсов на легкую малосернистую нефть снизились на 1,91 доллара, или на 2,5%, до 76,05 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE Futures подорожали на 19 центов, или на 0,6%, до 77,18 доллара за баррель.

Dubai World, крупнейшая корпорация Объединенных Арабских Эмиратов, в среду (25 ноября) вечером попросила о шестимесячной отсрочке по выплате долга, что породило опасения на рынках.

Это спровоцировало значительные потери на мировых рынках акций и сырьевых товаров, в то числе и на рынках нефти и золота, в то время как доллар США вырос, так как инвесторы поспешили сократить объем имеющихся у них рискованных активов и купить более надежные активы. Нефть также имеет тенденцию дешеветь на фоне роста доллара, который делает ее более дорогой для держателей других валют.

На этом фоне котировки январских нефтяных фьючерсов упали на 7% и достигли внутридневного и шестинедельного минимума - 72,39 доллара за баррель.

Опасения относительно долга Dubai World усилили озабоченность состоянием мировой экономики. Многие участники нефтяного рынка ставят на то, что восстановление мировой экономики повысит спрос на нефть, поэтому любые новости, подрывающие эту уверенность, могут негативно отразиться на ценах.

Помимо влияния со стороны фондового и валютного рынка, падению цен на нефть также способствовало празднование в четверг, 26 ноября, Дня благодарения в США и низкий объем торгов, так как многие участники рынка взяли выходной и в пятницу, 27 ноября.

Тем не менее, цены на нефть вернули себе значительную часть понесенных в начале дня потерь, после того как доллар упал против евро, когда опасения относительно ситуации вокруг Dubai World поутихли. Европейские банки и правительства по всему миру просигнализировали о том, что их уязвимость перед лицом проблем Dubai World не так значительна, как первоначально предполагалось.

Декабрьские фьючерсы на бензин RBOB упали в цене на 7,14 цента, или на 3,6%, до 1,962 доллара за галлон. Декабрьские фьючерсы на топочный мазут подешевели на 2,79 цента, или на 1,4%, до 1,9622 доллара за галлон.