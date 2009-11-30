Долг ТКЭ за газ превысил 1 млрд. грн.

Задолженность предприятий тепловой коммунальной энергетики Украины за потребленный в новом отопительном сезоне - с 1 октября 2009 г. - газ, по состоянию на 27 ноября превысила 1,02 млрд. грн., уровень оплаты - 25%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ДК «Газ Украины».

В сообщении отмечается, что долги предприятий ТКЭ перед ДК «Газ Украины» за газ, потребленный на протяжении прошлого отопительного сезона - с 1 октября 2008 года, уменьшаются слишком медленно и, по данным оперативного мониторинга, по состоянию на 27 ноября превышают 2,22 млрд. грн., оплата - 75%.

Кроме того, долг АЭК «Киевэнерго» за природный газ, потребленный за 2008-2009 гг., составляет 793,8 млн. грн., оплата в 2009 г. - 68%.

ДК "Газ Украины" отмечает, что значительная задолженность предприятий коммунальной теплоэнергетики за потребленный природный газ осложняет аккумуляцию НАК «Нафтогаз Украины» средств для своевременных и полных расчетов за импортированный природный газ.

Наибольшие долги за газ с 1 октября 2008 г. имеют предприятия ТКЭ Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской областей, г. Киева (без АЭК «Киевэнерго»), Черкасской, Ривненской, Черниговской, Житомирской областей.

Также в сообщении отмечено, что неудовлетворительные расчеты за газ являются следствием низкого уровня финансово-хозяйственной деятельности предприятий ТКЭ и неэффективного руководства ими со стороны местных органов власти.