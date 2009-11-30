Нафтогаз: газ будет стоить 295-337 долларов

НАК «Нафтогаз Украины» прогнозирует, что контрактная цена природного газа, которая будет действовать в 2010 году, на границе Украина-Россия будет составлять 295-337 долл. за тыс. куб. м.

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве со ссылкой на поданные компанией расчеты в Минэкономики и Минтопэнерго.

По информации собеседника агентства, цена импортированного газа, в соответствии с долгосрочным контрактом купли-продажи природного газа между ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», определяется по формуле в зависимости от уровней цен на нефтепродукты (мазут, газойль), которые действовали на рынке на протяжении девяти месяцев, которые предшествовали периоду определения цены газа.

При этом он напомнил, что, начиная с 2010 года, ставка транзита газа через территорию Украины будет рассчитываться по формуле с учетом следующих составляющих: тариф, который действовал в год, который непосредственно предшествует данному году транспортировки; топливная составляющая; расстояние транспортировки; уровень инфляции в Европейском Союзе.

Также источник отметил, что, в соответствии с контрактом об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины, ставка транзита природного газа по территории Украины в 2010 году, с учетом топливной составляющей газа, будет составлять 2,7-2,8 долл. за тыс. куб. м на 100 км.

Напомним, в 1-м квартале 2009 года цена на газ для Украины составляла 360 долл. за тыс. куб. м, во 2-м квартале она снизилась до 270,95 долл. за тыс. куб. м, в третьем - до 198,34 долл. за тыс. куб. м. В 4-м квартале цена на газ для Украины составляет 208 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. Согласно долгосрочному газовому контракту, подписанному ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января т.г., цена на газ на 2009 год рассчитывается по европейской формуле цены с понижающим коэффициентом 0,8 (базовая цена – 450 долл. за тыс. куб. м).

В соответствии с дополнениями в контракты от 24 ноября т.г., годовое контрактное количество газа на 2010 год установлено в объеме 33,75 млрд. куб. м.

Контракт на транзит предусматривает сохранение в 2009 году льготной транзитной ставки 1,7 долл. за тыс. куб. м на 100 км. С 1 января 2010 года ставка транзита станет рыночной, и будет рассчитываться по общепринятой европейской формуле.