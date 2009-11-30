Кабмин введет учет использованного в быту газа

Кабинет министров Украины введет учет использованного населением в быту природного газа и сократит расходы Государственного бюджета на субсидии и льготы для его оплаты.

Об этом говорится в правительственном законопроекте "Об обеспечении коммерческого учета природного газа" (№3013 от 26 ноября т.г.), текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Как сказано в пояснительной записке к документу, до 80% объема всего газа, потребляемого населением, рассчитывается счетчиками.

Таким образом, введение учета использованного природного газа у 20% абонентов путем установки счетчиков газа позволит уменьшить объемы его потребления в быту и сэкономить бюджетные средства, предназначенные на льготы и субсидии.

Учет природного газа для всех категорий потребителей правительство планирует ввести для установления контроля за использованием ресурсов природного газа импортного происхождения и природного газа собственной добычи. Это необходимо для обеспечения потребности в нем населения и предприятий теплоэнергетики, предоставляющих услуги населению с использованием этого ресурса.