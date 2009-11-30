Минтопэнерго прогнозирует рост энергопотребления на 4,8%

Министерство топлива и энергетики прогнозирует рост энергопотребления в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭС) конечными потребителями (нетто) на 4,8% - до 175,550 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2009 годом.

Об этом сказано в окончательном варианте проекта Баланса спроса и предложения по ОЭС на 2010 год, текстом которого располагает УНИАН.

Прогноз учитывает максимальную замену бытового потребления газа и нефтепродуктов на электроэнергию.

Согласно документу, в следующем году энергопотребление, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), вырастет на 0,4% - до 198,85 млрд. кВт/ч.

Минтопэнеро прогнозирует, что потребление электроэнергии промышленностью в следующем году составит 108,885 млрд. кВт/ч, транспортом – 9,837 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовыми потребителями – 16,712 млрд. КВт/ч. Уровень потребления электроэнергии достигнет 29,022 млрд. кВт/ч.

Расходы электроэнергии на ее транспортировку в сетях прогнозируются на уровне 23,3 млрд. кВт/ч, или 12,2% от общего объема ее отпуска в сети.

Как сообщал УНИАН, в январе-октябре т.г. потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 12%, или 18,534 млрд. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, – до 135,962 млрд. кВт/ч. В указанный период объем потребления электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократился на 12,7%, или 15,843 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-октябрем 2008 года – до 108,927 млрд. кВт/ч.

В октябре т.г. потребление электроэнергии конечными потребителями сократилось на 1,6%, по сравнению с октябрем 2008 года, – до 11,293 млрд. кВт/ч.

В январе-октябре т.г. промышленные предприятия сократили потребление электроэнергии на 22,6%, или 15,121 млрд. кВт/ч, – до 51,903 млрд. кВт/ч, транспортные предприятия – на 19,9%, до 6,732 млрд. кВт/ч, коммунально-бытовые потребители – на 4,2%, до 14,369 млрд. кВт/ч.

В то же время объемы потребления электроэнергии населением за указанный период выросли на 8,3%, или 2,128 млрд. кВт/ч, по сравнению с январем-октябрем 2008 года, – до 27,839 млрд. кВт/ч.

Незначительно нарастили потребление также сельхозпредприятия – на 0,4%, или 10,1 млн. кВт/ч, – до 2,745 млрд. кВт/ч.

В целом доля промышленности в общем объеме потребления электроэнергии в Украине, по сравнению с январем-октябрем 2008 года, сократилась с 53,7% до 47,7%, населения – выросла с 20,6 до 25,6%.

Справка УНИАН. В 2008 году потребление электроэнергии в Украине, с учетом технологических потерь в сетях (брутто), сократилось на 0,5%, по сравнению с 2007 годом, – до 185 млрд. 187 млн. кВт/ч. Потребление электроэнергии конечными потребителями (нетто) сократилось на 0,6%, или 4 млрд. 876,8 млн. кВт/ч, – до 147 млрд. 706,6 млн. кВт/ч.