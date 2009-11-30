Минтопэнерго: производство электроэнергии вырастет на 2%

Министерство топлива и энергетики прогнозирует рост производства электроэнергии в Объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины в 2010 году на 1,9% - до 210,2 млрд. кВт/ч, по сравнению с прогнозными показателями выработки в 2009 году.

Об этом сказано в окончательном варианте проекта Баланса спроса и предложения по ОЭС на 2010 год, текстом которого располагает УНИАН.

Прогноз учитывает максимальную замену бытового потребления газа и нефтепродуктов на электроэнергию.

Согласно прогнозу, выработка электроэнергии на тепловых электростанциях и крупных теплоэлектроцентралях в следующем году составит 86,590 млрд. кВт/ч (41,2% в общем объеме производства), на АЭС – 101,2 млрд. кВт/ч (48,1%), на ГЭС и ГАЭС – 12,5 млрд. кВт/ч (6%), на блок-станциях и других источниках – 9,91 млрд. кВт/ч (4,7%).

Как сообщал УНИАН, в октябре Минтопэнерго прогнозировало рост производства электроэнергии в 2010 году на 3% - до 177 млрд. кВт/ч, по сравнению с прогнозными показателями выработки в 2009 году.

Согласно откорректированному прогнозному балансу электроэнергии на 2009 год по состоянию на октябрь, в этом году ожидалось сокращение объемов производства электроэнергии на 10,5% по сравнению с 2008 годом - до 172 млрд. кВт/ч .

Минтопэнерго также прогнозировало рост потребления электроэнергии в ОЭС на 0,8 млрд. кВт/ч в IV квартале 2009 года и на 0,9 млрд. кВт/ч в первом квартале 2010 года, в связи с ожидаемым ростом энергопотребления металлургической отраслью.

Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) в январе-октябре т.г. сократилось на 13,2%, или 21 млрд. 135,6 млн. кВт/ч, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, до 138 млрд. 984 млн. кВт/ч.

Справка УНИАН. Производство электроэнергии в Объединенной энергосистеме Украины (ОЭСУ) по итогам 2008 года сократилось на 1,8%, или 3,438 млрд. кВт/ч, по сравнению с 2007 годом, – до 191,688 млрд. кВт/ч.

В 2007 году производство электроэнергии в ОЭСУ увеличилось на 1,6%, или 3 млрд. 6 млн. кВт/ч, по сравнению с 2006 годом, – до 195 млрд. 130,5 млн. кВт/ч.