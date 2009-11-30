Украина планирует экспортировать 11,35 млрд. кВт/ч электроэнерги

В 2010 году Украина планирует экспортировать 11,35 млрд. кВт/ч электроэнергии.

Об этом сказано в окончательном варианте проекта Баланса спроса и предложения по ОЭС на 2010 год, текстом которого располагает УНИАН.

Прогноз учитывает максимальную замену бытового потребления газа и нефтепродуктов на электроэнергию. При этом в балансе не уточняются конкретные объемы экспорта электроэнергии по каждому традиционному направлению.

Начиная с 2006 года Украина снижала объемы экспорта электроэнергии: в 2007 году – на 11,8%, в 2008 году – на 14,5%. В текущем году, с утратой молдавского рынка, объемы экспорта по итогам января-октября обрушились на 51,8% - до 3,2 млрд. кВт/ч.

Наиболее приближенный к прогнозной цифре 2010 года объем экспорта был зафиксирован в 2006 году, когда Украина благодаря выходу на белорусский рынок экспортировла 10 млрд. 436,9 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 24,9% или 2 млрд. 78,8 млн. кВт/ч превышало показатель 2005 года.