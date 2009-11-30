Японский оператор АЭС купил долю в австралийском газовом месторождении

Оператор АЭС Японии Chubu Electric Power Co подписал контракт с американской нефтяной компанией Chevron Corp о покупке доли в 0,4% в проекте по производству сжиженного природного газа (СПГ) Горгон в Австралии, сообщает Dow Jones.

Газовый проект Горгон включает в себя развитие крупного газового месторождения (1,1 триллиона кубометров) Большой Горгон на северо-западе Австралии вблизи острова Барроу, открытого в 1980 году, шельфовую разведку газа и завод по производству СПГ на острове Барроу.

Chevron принадлежит 50% в проекте, Royal Dutch Shell PLC и ExxonMobil Corp по 25%. Chubu Electric Power - третья по величине японская электроэнергетическая компания. Основана в 1951 году. Выручка в апреле-сентябре 2009 года составила 8,7 миллиарда долларов, чистая прибыль - 697 миллионов долларов, сообщает РИА Новости.