16 декабря состоятся аукционы для экспортеров электроэнергии

Оператор магистральных и межгосударственных электросетей НЭК «Укрэнерго» намерен провести первые аукционы по доступу к пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии 16 декабря т.г.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ со ссылкой на соответствующее решение, принятое аукционной комиссией «Укрэнерго» на заседании 26 ноября.

По словам пресс-секретаря, на данном заседании комиссия утвердила график проведения аукционов на период 1 января – 31 декабря 2010 года, а также график заседания аукционной комиссии.

На аукционы будут выставлены услуги по доступу к сечению на период с 1 по 31 января 2010 года, а также на период с 1 января по 31 декабря 2010 года.

Ф.ДИ уточнил, что в настоящее время определяются объемы сечения, которые будут выставлены на торги, однако напомнил, что согласно закону «Об электроэнергетике» и порядку проведения аукционов, утвержденному НКРЭ, на аукцион планируется выставить все свободное сечение (обеспеченное мощностью 500 – 550 МВт).

Пресс-секретарь затруднился ответить на вопрос, будет ли проводиться аналогичный аукцион на декабрь т.г., как это ранее заявляло Минтопэнерго. «Я не владею данной информацией», - сказал он.

Ф.ДИ уточнил, что официальная публикация объявления о проведении торгов планируется 8 декабря, заявки на участие в аукционах будут приниматься до 14 декабря. Результаты торгов будут оглашены 17 декабря.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины признало не подлежащим государственной регистрации постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики, которым был утвержден Порядок проведения аукционов по доступу к сечению для экспорта электроэнергии. Решение принято на основании ст. 3 Указа Президента от 21 апреля 1998 года №335 «Вопросы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики», в соответствии с которой на подобные акты комиссии не распространяется норма обязательной регистрации.

Справка УНИАН. 22 октября НКРЭ утвердила порядок проведения аукционов по доступу к сечению для экспорта электроэнергии.

Порядок утвержден в последней редакции, обнародованной НКРЭ от 25 сентября т.г.

Согласно документу, организатором аукционов является системный оператор НЭК «Укрэнерго».

На продажу на аукционе выставляются услуги системного оператора по обеспечению доступа к пропускной способности межгосударственных сетей мощностью, которая отвечает величине свободной пропускной способности на соответствующем сечении. Не подлежат продаже на аукционе уже используемая пропускная способность межгосударственных сетей, а также пропускная способность, которая резервируется для выполнения поставок по внешнеэкономическим контрактам, заключенным во исполнение межгосударственных соглашений ратифицированных на уровне Верховной Рады или решений правительства.