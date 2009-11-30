ТНК-ВР выступает за создание в РФ банка качества нефти

Российско-британская ТНК-ВР считает целесообразным создание в России банка качества нефти на финансовой основе, сообщил журналистам в понедельник вице-президент компании Джонатан Коллек. По его словам, такая модель банка качества целесообразнее, чем создание банка на основе сортов нефти. "Финансовая модель будет побуждать компании сдавать в нефтепровод нефть как можно лучшего качества", - сказал он, пояснив, что такая модель предусматривает, что компании получают дисконт или премию к своим поставкам в зависимости от качества нефти.

В то же время в начале этого года появилось предложение о создании банка качества на основе пяти разных сортов нефти. Вице-президент отметил, что такая модель не будет способствовать улучшению качества нефти и затруднит компаниям осуществление поставок, так как предусматривает распределение квот на определенный сорт, сообщает РИА Новости.