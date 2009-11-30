“Сарматия” не успеет до конца года презентовать новое ТЭО ЕАНТК

Международная компания “Сарматия” не успеет до конца этого года презентовать в Брюсселе новое технико-экономическое обоснование Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора на базе украинского нефтепровода “Одесса-Броды”.

Об этом УНИАН сообщил генеральный директор компании Сергей СКРИПКА.

„До конца года 100% не успеем”, - сказал он.

По словам С.СКРИПКИ, презентация, в которой, как планировалось, должны были принять участие президенты Украины и Польши Виктор ЮЩЕНКО и Лех КАЧИНСКИЙ, может состояться в первом квартале следующего года.

С.СКРИПКА отметил, что эксперты Европейской комиссии, которым в октябре этого года было представлено новое ТЭО проекта, оценили его положительно.

Он отметил, что эксперты обратили внимание на необходимость включить в ТЭО проекты писем о намерениях поставщиков нефти и ее покупателей, отметив, что предварительно подписанные документы датированы несколькими годами ранее.

Директор компании “Сарматия” также отметил, что не видит угрозы финансированию проекта за средства Еврокомиссии в рамках программы регионального развития Польши из-за перенесения презентации ТЭО, которую ранее планировалось провести в октябре, а позже - в ноябре этого года.

Как сообщал УНИАН, 9-10 ноября участники консультационного комитета президентов Украины и Польши договорились об участии глав государств в презентации ТЭО ЕАНТК.

По данным Секретариата Президента Украины, эксперты Еврокомиссии положительно оценили ТЭО после его презентации в октябре.

Справка УНИАН. Идея проекта строительства Евро-Азиатского нефтетранспортного коридора Одесса–Броды–Плоцк–Гданьск возникла в середине 90-х годов. Она предусматривала строительство нового нефтетранспортного коридора, который дал бы возможность поставлять каспийскую нефть в страны Западной и Центральной Европы.

23 мая 2003 года в Брюсселе правительства Украины, Польши и Еврокомиссия подписали совместную декларацию о поддержке проекта ЕАНТК. Еврокомиссия также выделила 2 млн. евро на проведение ТЭО строительства трубопровода Броды-Плоцк, который дал бы возможность протянуть уже построенную украинскую трубу из Одессы на Черном море до польского Гданьска на побережье Балтийского моря.

ТЭО проекта было презентовано в 2006 году, но участникам не удалось найти инвесторов.

Благодаря энергетическим форумам, основанным по инициативе польского Президента Л.КАЧИНСКОГО в 2006 году в польско-украинский проект были вовлечены Азербайджан, Грузия и Литва, национальные нефтегазовые компании которых вошли в состав акционеров созданной для развития ЕАНТК в 2004 году „Сарматии”.

„Сарматія” в новом составе выделила 1,8 млн. долларов на подготовку нового ТЭО проекта, подготовка которого была завершена весной 2009 году, а в июне ТЭО было передано на рассмотрение Еврокомиссии.

В соответствии с утвержденным ТЭО, для реализации проекта необходимо от 2 до 8 млрд. дол. инвестиций, в зависимости от объемов транспортировки нефти.