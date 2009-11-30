ЧАЭС передала на согласование Госатома проект строительства ХОЯТ-2

Государственное специализированное предприятие (ГСП) «Чернобыльская АЭС» направило на утверждение Госатомрегулирования проект строительства хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа на промплощадке Чернобыльской АЭС (ХОЯТ-2) в рамках контракта с американским концерном Holtec Іnternational.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, компания направила также этот проект на согласование в государственное предприятие «Укргосстройэкспертиза».

Как сообщал УНИАН, по данным генерального директора станции Игоря ГРАМОТКИНА, на государственную экспертизу проекта предусмотрено 3 месяца (120 дней). К выполнению физических работ на объекте подрядчик приступит в апреле 2010 года. На данном этапе выполнения контракта его стоимость сохранена на первоначальном уровне – 200 млн. евро. Предложения подрядчика по увеличению стоимости реализации проекта были отклонены ГСП. Окончательное решение по стоимости проекта будет принято Ассамблеей доноров.

В апреле т.г. заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей ПАРАШИН заявлял, что американский концерн Holtec Іnternational предложил увеличить сметную стоимость ХОЯТ-2 с 200 до 400 млн. евро.

Справка УНИАН. 17 сентября 2007 года ГСП «Чернобыльская АЭС» и американский концерн Holteс International подписали контракт на строительство хранилища отработанного ядерного топлива на площадке ЧАЭС.

Стоимость контракта между ЧАЭС и Holteс International составляет 200 млн. евро. Реализация проекта строительства ХОЯТ-2 – 52 месяца.

Проект будет осуществляться в два этапа: проектирование - 16 месяцев, строительство - 36 месяцев. Началу строительства предшествуют инвестэкпертиза, утверждение проекта заказчиком, а также получение лицензии Государственного комитета ядерного регулирования на строительство объекта.

ХОЯТ-2 будет построен как хранилище сухого типа и будет предназначен для хранения отработанных тепловыделяющих сборок и отработанных дополнительных поглотителей, которые накопились во время работы ЧАЭС.