Shell: Переговоры о продаже европейских НПЗ затягиваются

Переговоры между англо-нидерландской Royal Dutch Shell Plc. и вторым во величине индийским нефтепереработчиком Essar Oil Ltd. по поводу продажи трех европейских НПЗ будут продолжены в течение неопределенного периода времени.

"Shell и Essar в совместном заявлении подтвердили, что переговоры о покупке трех наших заводов в Германии и Великобритании будут продолжены и после ноября", - уточнили в пресс-службе Shell.

В рамках нынешней реструктуризации англо-нидерландская нефтяная компания планирует продать 15% своих глобальных нефтеперерабатывающих мощностей (около 600 тыс. баррелей в день) в течение ближайших трех лет. В настоящее время речь идет о продаже двух НПЗ в Германии и одного в Великобритании, сообщает k2kapital.