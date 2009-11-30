НКРЭ повысила тарифы энергоснабжающих компаний на 1%

НКРЭ повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на декабрь Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила розничные тарифы энергоснабжающих компаний на декабрь в среднем на 1%.

Об этом сказано в постановлении комиссии от 25 ноября №1326, текстом которого располагает УНИАН.

В частности, розничный тариф для потребителей первого класса напряжения для всех облэнерго повышен на 1% - до 46,17 коп. за кВт/ч (без НДС), тариф для потребителей второго класса - на 1% - до 61,3 коп. за кВт/ч (без НДС).

Напомним, с декабря 2008 года по ноябрь 2009 года розничные тарифы энергоснабжающих компаний оставались неизменными в связи с рекомендациями Президента Украины и Кабинета министров установить мораторий на повышение тарифов на период экономического кризиса.

На ноябрь уровень розничных тарифов облэнерго был пересмотрен и увеличен в среднем на 3,8-4,9%.