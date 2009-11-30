На шахте «Южнодонбасская №3» горноспасатели тушат пожар

В Донецкой области на шахте «Южнодонбасская №3» горноспасатели девятые сутки тушат пожар Донецк. 30 ноября. УНИАН. В Донецкой области на шахте «Южнодонбасская №3» (ГП «Донецкая угольная энергетическая компания») горноспасатели девятые сутки тушат пожар в отработанной лаве.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации. Согласно сообщению, силами государственной военизированной горноспасательной службы в настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара на шахте «Южноданбасская №3», где в восточном магистральном конвейерном штреке на горизонте 624 м, 22 ноября в 0.40 текущего 2009 года в выработке отработанной шестой восточной лавы произошел пожар.

По состоянию на 30 ноября для ликвидации пожара возведены взрывостойкие перемычки и изоляционные «рубашки», осуществляется охлаждения выработки и контроль рудничной атмосферы.

На шахте по добыче угля работает только шестая западная лава, заключили в облгосадминистрации.