Украина введет в эксплуатацию 6 новых атомных энергоблоков

Украина к 2020 году намерена ввести в эксплуатацию 6 новых атомных энергоблоков с суммарной установленной мощностью 6,8 ГВт.

Об этом сказано в проекте концепции Государственной целевой экономической программы развития ядерной энергетики Украины на период до 2020 года, опубликованном на сайте Министерства топлива и энергетики.

Согласно документу, прогнозируется, что на конец 2020 года в Украине будет вестись работа по строительству еще 8 энергоблоков с легководными и тяжеловодными реакторными установками суммарной установленной мощностью 9,4 ГВт.

Таким образом, к 2020 году в Украине планируется эксплуатировать 21 энергоблок с установленной мощностью 20,6 ГВт. При этом предполагается, что 12 из указанных энергоблоков будут эксплуатироваться в сверхпроектные сроки. Кроме того, в рамках программы планируется соорудить новый исследовательский реактор, поскольку срок эксплуатации действующего реактора, эксплуатирующегося Институтом ядерных исследований НАН Украины, истекает в 2015 году.

На строительство новых энергоблоков планируется направить 126,87 млрд. грн., в том числе из госбюджета - 25,4 млрд. грн., из других источников (тариф НАЭК «Энргоатом», инвестиции) – 101,482 млрд. грн.

Согласно концепции, в качестве оптимального варианта развития отечественной ядерной энергетики рассматривается разработка национальных проектов ядерных энергоблоков в кооперации с мировыми разработчиками легководных (ВВЕР/PWR) и тяжеловодных (PHWR) реакторных установок, определенных по итогам конкурсов, и сооружение новых ядерных мощностей силами отечественной инфраструктуры.

Всего в рамках программы на нужды строительства блоков и развития инфраструктуры атомной энергетики планируется направить 222,182 млрд. грн., в т.ч. из госбюджета - 93,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. Сегодня в Украине национальным атомным оператором НАЭК «Энергоатом» эксплуатируется 15 энергоблоков с суммарной установленной мощностью 13,6 ГВт.

Институт ядерных исследований НАН Украины эксплуатирует исследовательский реактор мощностью 10 МВт.