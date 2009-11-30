Shell открыла новый завод в Китае по изготовлению ГСМ

Подразделение британо-голландской нефтяной компании Royal Dutch Shell – Shell Lubricants – открыло новый заводской комплекс в Китае по изготовлению горюче-смазочных материалов мощностью в 200 миллионов литров в год, передает oilexp.ru со ссылкой на сообщение компании.

Комплекс, который станет шестым заводом Shell в Китае, находится в Чжухае, провинция Гуаньдун, и будет производить потребительские, транспортные и промышленные смазочные материалы, ориентированные на китайский рынок. Потенциал завода доходит до 400 миллионов литров в год, он может стать одним из трех крупнейших заводов Shell по изготовлению горюче-смазочных материалов.

В дальнейшем Shell будет инвестировать в техническое оснащение комплекса, включая лабораторию контроля качества, чтобы обеспечить ключевых клиентов и производителей оригинального оборудования в автомобильной промышленности техническими и маркетинговыми исследованиями, связанных с производством.

Наша справка:

Royal Dutch Shell – энергетический гигант с головными офисами в Великобритании и Голландии. За девять месяцев 2009 года прибыль составила $10,56 миллиарда, выручка – $197,11 миллиарда.