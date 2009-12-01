Нефтяные котировки изменяются разнонаправленно

Фьючерсы на "черное золото" на торговой сессии в первый день зимы, 1 декабря, демонстрируют разнонаправленную динамику – Brent дорожает, а котировки на WTI, напротив, оказались в минусе, сообщает k2kapital.

Тем не менее, цены на WTI продолжают держаться вблизи уровней в $77 за баррель после резкого скачка накануне, спровоцированного надеждами на то, что опасения относительно развития ситуация вокруг дубайского фонда были несколько чрезмерными. Кроме того, инвесторы отыгрывали позитивные макроэкономические новости из США, одного из крупнейших в мире потребителей топлива, где индекс деловой активности, рассчитываемый Ассоциацией менеджеров в Чикаго (PMI), подскочил на 1,9 пункта, значительно превзойдя прогнозы экспертов.

Сегодня ощутимую поддержку оказывает нефтяным фьючерсам обстановка, которая сложилась на валютном рынке, где доллар дешевеет по отношению к евро уже второй день подряд. В то же время прогнозы относительно публикуемой сегодня в Штатах макроэкономической отчетности несколько неоднозначно. Сегодня торговое ведомство обнародует данные об изменении объем затрат на строительство в стране, эксперты полагают, что данный показатель мог снизиться в октябре на 0,4% после скачка на 0,8% месяцем ранее. Что касается индекса деловой активности в промышленности США (ISM index), то ожидается его снижение с 55,7 пункта в октябре до 55 и даже 53,8 пункта в прошлом месяце.

На этом фоне по состоянию на 07:53 мск фьючерсы на WTI снижаются на 0,01% (-$0,01 за баррель) до отметки $77,27 за баррель, тогда как фьючерсы на Brent прибавляют 0,05% (+$0,04 за баррель) и держатся на отметке $78,51 за баррель.