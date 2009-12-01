Пошлина на экспорт нефти из РФ повысится на 40 долл.

Экспортная пошлина на российскую нефть с 1 декабря увеличивается до 271 доллара за тонну против прежнего значения в 231,2 доллара за тонну, сообщает РИА Новости.

Средняя цена на российскую нефть по итогам октября достигла годового максимума, а в период с середины октября до середины ноября, по которому устанавливается ставка пошлины, составляла 75,98 доллара за баррель, что и привело к ее повышению.

Ставка пошлины на нефтепродукты с декабря также повышается. На светлые нефтепродукты она будет составлять 194,9 доллара за тонну против 168,1 доллара за тонну, установленных в ноябре, на темные - 105 долларов за тонну против 90,5 доллара за тонну.

Одновременно обнуляется пошлина на экспорт нефти 13 месторождений Восточной Сибири. Данная мера призвана стимулировать освоение месторождений в районе прохождения трассы стратегического нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО).

С 1 марта текущего года в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне 43 долларов за баррель ставка экспортной пошлины на российскую нефть выросла до 115,3 доллара за тонну. Это было первое повышение вывозной пошлины на нефть за четыре месяца. С апреля она снова была снижена - до 110 долларов за тонну. В мае, июне, июле, августе, сентябре и октябре пошлина повышалась. Однако в ноябре пошлина снизилась почти на 10 долларов, а с декабря повышается почти на 40 долларов.

Правительство РФ прошлой осенью из-за снижения мировых цен на нефть предприняло ряд шагов по корректировке расчетов экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты. В частности, период мониторинга цен на нефть марки Urals и, соответственно, срок установления экспортных пошлин был сокращен с двух до одного месяца для более оперативного реагирования на изменения мировой конъюнктуры. Это также снизило налоговую нагрузку на нефтяные компании, которые ранее потеряли из-за высокой пошлины на фоне кризиса около 7 миллиардов долларов.