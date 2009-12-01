Цены на нефть стабилизируются

Стоимость нефти на торгах во вторник упала до 77,19 доллара за баррель после роста накануне из-за того, что трейдеры выкупили фьючерсы и спало напряжение по поводу возможного дефолта государственного конгломерата Dubai World, сообщает РИА Новости.

На торгах во вторник в Нью-Йорке цена нефти с поставкой в январе упала в цене на 9 центов, или на 0,1%, до 77,19 доллара за баррель. На торгах в Лондоне цена выросла на 3 цента - до 78,5 доллара за баррель.

Накануне цена выросла на 1,23 доллара, или на 1,6%, до 77,28 доллара за баррель.

"Цены на нефть восстанавливаются из-за того, что спадает напряжение по поводу возможного дефолта государственного конгломерата Dubai World. Если так будет дальше продолжаться, цены восстановятся на прежнем уровне", - заявил аналитик сиднейского банка Commonwealth Bank of Australia Давид Мур (David Moore).

Dubai World, крупнейшая в эмирате Дубай компания, чей бизнес включает в себя управление недвижимостью и портами, попросила шестимесячной отсрочки выплат по своим долговым обязательствам, власти эмирата планируют реструктуризацию конгломерата. Кредиторами Dubai World, столкнувшимися с угрозой списаний на общую сумму 60 миллиардов долларов, являются более 70 международных финансовых компаний.

Заявления о возможном оказании финансовой помощи Dubai World со стороны правительства эмирата несколько умерили опасения о масштабах проблем с его задолженностью. Однако, как отмечает печать региона, затем правительство Дубая поспешило отмежеваться от принадлежащей ему компании Dubai World, требующей от кредиторов замораживания или отсрочки выплаты долгов.

Компания в понедельник подтвердила, что в ближайшее время собирается реструктуризовать часть своих подразделений, долги которых составляют 26 миллиардов долларов.