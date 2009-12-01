Электроэнергия для жителей негазифицированных домов дешевле на 23%

С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ), которым для всех жителей негазифицированных многоквартирных домов вводится сниженный тариф на электроэнергию в размере 18,72 коп. за кВт/ч (с НДС).

Соответствующее постановление НКРЭ от 10 ноября №1280 было зарегистрировано в Министерстве юстиции 20 ноября и 26 ноября опубликовано в газете «Урядовий кур’єр».

Согласно документу, пониженный тариф устанавливается, в частности, для жителей многоквартирных домов населенных пунктов, которые не газифицированы природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения.

Таким образом, НКРЭ выполнило рекомендацию Кабинета министров Украины (распоряжение №1324 от 29 октября) об уравнивании данной категории населения по уровню тарифа с потребителями, проживающими в домах, оборудованных кухонными электроплитами, электроотопительными установками.

Справка УНИАН. На сегодняшний день розничные тарифы на электроэнергию для городского населения (в домах без электрических плит) установлены на уровне 24,33 коп. за КВт/ч (с НДС), для сельского населения – 22,5 коп. за кВт/ч (с НДС), для населения, использующего электроплиты, – 18,72 копейки за кВт/ч (с НДС).