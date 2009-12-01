Цена сжиженного газа снизилась на 6%

Средняя цена реализации сжиженного газа 1 декабря на коммерческом аукционе №411 на Украинской аграрной бирже (УАБ) снизилась на 5,9%, по сравнению с предыдущим аукционом №410 от 26 ноября (4393,6 грн. за тонну), до 4130,7 грн. за тонну.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре УАБ.

Отмечается, что на аукционе были реализованы 1,149 тыс. тонн сжиженного газа для нужд населения на общую сумму 4 млн. 746,150 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, средняя цена реализации сжиженного газа 26 ноября на коммерческом аукционе №410 на Украинской аграрной бирже (УАБ) увеличилась на 7,9%, по сравнению с предыдущим аукционом №409 от 24 ноября (4071,7 грн. за тонну), до 4393,6 грн. за тонну.

Справка УНИАН. Кабинет Министров Украины своим постановлением от 4 апреля 2000 года ввел обязательную продажу добытой в Украине нефти, газового конденсата, сжиженного газа и бытового угля на аукционах с 1 мая 2000 года.